В Риме состоялась акция с требованием освободить Савченко и других заключенных в России украинцев

Как передает Радио Свобода, акция состоялась на площади возле античного Пантеона, популярного среди туристов места.

Активисты раздавали прохожим листовки с призывами: «Остановите Путина!», «Освободите Савченко, которая несправедливо лишена свободы в России!», также в листовках была информация о ходе боевых действий на востоке Украины.

Один из организаторов акции Олесь Городецкий заявил, что «итальянская пресса, в отличие от других западных изданий, игнорирует вопросы Савченко, поэтому мы распространяем эту информацию на площади, чтобы мир знал, что война в Украине продолжается».

Немало туристов останавливались возле людей с украинской национальной символикой и расспрашивали о причине акции.

Активисты украинской общины в очередной раз призвали итальянское правительство помочь Украине в политической, дипломатической и гуманитарной сферах.

Акции в поддержку и с требованием освобождения Савченко проходят во многих странах мира.

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Справка УНИАН. Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики и затем принудительно переправили в Россию. Савченко незаконно удерживается в РФ с середины лета 2014 года.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Оглашение приговора Савченко ожидается 21-22 марта.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы.

Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

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10 марта один из его адвокатов Марк Фейгин сообщил, что летчица прекратила сухую голодовку, начатую 4 марта, однако состояние ее критическое.

Украинские медики с начала недели находились в Ростове-на-Дону, ожидая предоставления разрешения посетить летчицу. Сегодня другой адвокат Савченко Николай Полозов сообщил, что комиссия украинских врачей была вынуждена покинуть Россию, получив от властей отказ во встрече с Савченко с целью обследования состояния ее здоровья.