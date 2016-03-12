Стрельба в Мукачево: Полиция перехватила автомобиль с предполагаемыми участниками разборок (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции.

"Около 17:10 патрульные полицейские Ужгорода, отрабатывая ориентирования, заметили зеленую "Шкоду", которая, возможно, причастна к стрельбе в Мукачево. Патрульные поехали за машиной, которую остановили на автомойке, неподалеку от улицы Собранецкой. Совместно с работниками ГУ НП задержали двоих лиц, которые, возможно, причастны к стрельбе. С задержанными работают следователи", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее в микрорайоне «Пентагон», неподалеку от школы №16, произошли разборки со стрельбой и взрывами. По предварительной информации, перестрелка произошла между группой молодых людей на авто и местным жителем. Первые были с оружием, второй – с взрывчаткой. Второй с пулевым ранением госпитализирован в больницу. Молодые люди скрылись с места стрельбы на авто.

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Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на убийство). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 7 до 15 лет.