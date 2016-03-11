Пасишник уверяет, что он не преступник и уже летит в Украину: "готов отстаивать свою правовую позицию"

"Надоело читать глупости, что я сбежал", - сказал он, сообщив, что пытался вылететь в Украину с тех пор, как получил подозрение в совершении преступления, но все чартеры были переполнены, поэтому он летит с пересадками, пишет Украинская правда.

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"Я не преступник и готов отстаивать свою правовую позицию по этому сфабрикованному делу, в котором прослеживается политический заказ, чтобы вывести меня из процесса возвращения контроля государства над нефтяными активами, с которых годами выводились миллиарды гривень", - утверждает Пасишник.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года «Нафтогаз Украины» временно отстранил от выполнения обязанностей исполнительного директора Андрея Пасишника в связи с начатым в Национальном антикоррупционном бюро Украины уголовным производством.

Ранее министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему директора НАК «Нафтогаз» Украины Андрея Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

Вместе с тем, 8 февраля народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса Антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное производство.