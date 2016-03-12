Госпогранслужба обнаружила 11 незаконных участков добычи янтаря в Ривненской области

Как сообщается на сайте службы, незаконные участки добычи янтаря обнаружил экипаж пограничного самолета Diamond. На каждом из участков находились десятки людей, а на отдельных - и технические средства. В целом пилоты осмотрели 245 км государственной границы и более 1000 квадратных километров тыловых участков приграничных контролируемых районов.

Читайте такжеАктивисты обнародовали снимки впечатляющих масштабов незаконной добычи янтаря (фото)Еще 4 места, где злоумышленники организовали незаконные участки добычи янтаря, пограничники обнаружили с самолета за день до этого. Они расположены в Олевском районе Житомирской области.

По данному факту пограничники проинформировали руководство органов местной власти, Национальную полицию, СБУ и прокуратуру. Сейчас продолжается проверка и устанавливаются лица, причастные к противоправной деятельности.