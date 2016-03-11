В центре Запорожья демонтировали памятник Дзержинскому (фоторепортаж, видео)

В Запорожье сегодня завершились начатые 10 марта работы по демонтажу памятника Феликсу Дзержинскому, расположенного в районе центрального проспекта Запорожья – Соборного (ранее Ленина) в Александровском (ранее Жовтневом) районе Запорожья.

Сотрудники запорожского инженерно-строительного предприятия «Форт», осуществлявшего демонтаж, распилили нижнюю часть скульптуры (верхняя была отпилен и вывезена накануне – УНИАН) и вывезли на длинномере на территорию коммунального предприятия «Основание» - на хранение. Общий вес памятника около 40 тонн.

Как и в день начала работ, снос памятника Дзержинскому не вызвал никакой реакции запорожцев.

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Справка УНИАН. Памятник Дзержинскому стал вторым памятником советским политическим деятелям эпохи тоталитаризма, который начали сносить в Запорожья.

9 марта был проведен демонтаж бюста Серго Орджоникидзе перед зданием районной администрации Вознесеновского (ранее – Орджоникидзевского) района.

Сегодня, 11 марта, сотрудники Запорожского алюминиевого комбината демонтируют памятник Кирову перед ДК предприятия.

В соответствии с законом о декоммунизации и решениями, принятыми на сессии Запорожского городского совета 19 февраля, в Запорожье должен быть демонтирован также памятник В.И. Ленину на площади перед плотиной ДнепроГЭСа.

По данным заместителя начальника управления внутренней политики, прессы и информации запорожского городского совета Владимира Головешко, городская власть Запорожья изучает вопрос возможности создания в Запорожье музея памятников советской эпохи под открытым небом.