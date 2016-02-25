Харьковский горсовет выделил почти 2 миллиона гривень на демонтаж постамента памятника Ленину

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующие изменения в программу социального и экономического развития Харькова на 2016 год сегодня, 24 февраля, проголосовали депутаты горсовета.

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В частности, в перечне объектов, которые предполагается финансировать за счет бюджетных средств в 2016 году, отмечается, что на демонтаж постамента памятника Ленину и прилегающих к нему элементов благоустройства на площади Свободы из бюджета развития Харькова выделяется 1,7 млн грн.

Как сообщал УНИАН, самый большой на то время памятник Ленину в Харькове был повален 28 сентября 2014 года во время митинга проукраинских сил на площади Свободы.