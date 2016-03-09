Алексиевич: Путин аккумулировал желания российского общества

Об этом она сказала в эксклюзивном интервью Deutsche Welle во вторник, 8 марта.

"Империя не может исчезнуть вот так мгновенно за 5-10 лет. Как правило, если взять другие империи - Римскую, Османскую, все они исчезали на протяжении десятков лет", - сказала Алексиевич.

Отвечая на вопрос, каким образом авторитарный режим возможен в современном просвещенном обществе, Алексиевич привела пример России и пояснила, что авторитаризм имеет коллективный характер. "Дело не в Путине, Путин просто аккумулировал желание общества, которое действительно чувствовало себя униженным, обворованным, обманутым", - отметила писательница.

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Алексиевич отметила, что в глубинке люди не осознали распада Советского Союза. Он состоялся руками интеллигенции крупных городов.

"Люди никакого капитализма не хотели, это как-то не совпадало с российской ментальностью, и когда Путин сказал эти слова - "кругом враги, мы должны быть сильными, нас должны уважать" - все стало на свои места, вот так люди знают, как жить", - сказала писательница.

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