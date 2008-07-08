В Крыму из-за бешеной кошки введен карантин радиусом 10 километров

В одном из сел Крыма бездомная бешеная кошка напала на 5 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, инцидент произошел в селе Гвардейское Первомайского района автономии.

«Бездомная кошка «оккупировала» дорогу и нападала на каждого, кто осмелился зайти на ее территорию. За один день жертвой взбесившегося животного стали пять человек», - сообщили в МЧС. Женщины 59-ти и 52-х лет, 19-летняя и 13-летняя девушки, также 35-летний мужчина получили множественные укусы и царапины рук и ног.

Искусавшее людей животное было уничтожено. Результаты проведенной экспертизы подтвердили: кошка была больна бешенством.

Сейчас пострадавшие проходят амбулаторное лечение. В СЭС Первомайского района отмечают: говорить о прогнозах - рано, поскольку инкубационный период бешенства длится от месяца до года.

В селе уничтожили трех дворовых собак и трех домашних кошек, «на которых пало подозрение в контакте с больным животным». Против бешенства привиты 62 собаки и 50 котов, вакцинация продолжается.

Первомайской райгосадминистрациею в связи с выявленным бешенством животного вынесено распоряжение о введении карантинного ограничения в селе Гвардейское, а также прилегающей территории, радиусом 10 километров.