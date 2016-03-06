Подозреваемая в терроризме российская оппозиционная активистка вышла на свободу из СИЗО

Россиянка Анастасия Леонова, которая 10 декабря 2015 года была задержана в Украине, вышла из Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщает Hromadske.tv.

"Я приехала в Украину из-за того, что боялась за свою жизнь в России. У меня здесь семья, очень много друзей. Я приехала, потому что спасалась от того, что происходит там", - сказала Леонова сразу после освобождения.

Леонова также рассказала, что проходила допросы на детекторе лжи.

"Я проходила допрос на детекторе лжи. Думаю, что я его прошла, говорила правду. Думаю, я прошла его так, что детектор не показал, что я лгу", - сказала она.

При этом она не рассматривает возможности своего возвращения в Россию.

"Я остаюсь в Киеве. Я не рассматриваю свое возвращение в Россию. Поскольку я была волонтером "Правого сектора", там я буду экстремисткой", - отметила Леонова.

Также она рассказала, что была волонтером ГК "Азов", а не в боевом подразделении, однако со Станиславом Красновым не знакома.

Ранее адвокат Леоновой Виктор Губский в комментарии Громадському заявил, что его подзащитная выйдет на свободу, однако сторона обвинения намерена подать апелляцию с целью продолжить Леоновой срок содержания под стражей.

Адвокат Леоновой неоднократно заявлял о фактах нарушений в отношении его подзащитной во время задержания. В частности, во время конвоирования на голову россиянке надевали мешок, а во время допросов следователи отказывались снимать с нее наручники.

Вместе с тем, Тандит опроверг информацию о пытках задержанной россиянкой Леоновой

12 января россиянка объявила голодовку, которая продолжалась 12 дней. Как пояснил адвокат - она прекратила голодать, поскольку удалось привлечь внимание к своему делу.

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Напомним, 10 декабря сотрудники СБУ задержали гражданку РФ Анастасию Леонову. Ее подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 258 "Вовлечение в совершение террористического акта". Следствие подозревает ее в попытках совершить террористические акты в Харькове и Киеве.