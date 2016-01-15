Подозреваемая в терроризме оппозиционная активистка из РФ заявляет о пытках в СБУ

Задержанная в Киеве Анастасия Леонова заявляет, что готова отказаться от гражданства РФ. Об этом пишет "Медуза".

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По словам Анастасии, сейчас условия ее содержания в Киевском СИЗО "нормальные". Но в Отделе обеспечения досудебного расследования СБУ, где она находилась с момента задержания 10 декабря до 31 "был кошмар".

"Пытки, унижения, угрозы, обыски, изъятие личных вещей и записей — все было. В суд по избранию меры пресечения меня возили в наручниках с руками за спиной и с темным мешком на голове, в не предназначенном для перевозки людей транспорте. Сейчас нормально, насколько это возможно. Мне и не нужны пятизвездочные условия, я хочу добиться снятия бредовых подозрений, которые не подкреплены никакими фактами", - заявляет Леонова.

На вопрос о том, шла ли речь с ней об обмене, российская активистка ответила: "Очень надеюсь, что речи об обмене не идет. Я готова добровольно отказаться от российского гражданства, моя позиция по этому вопросу никак не изменилась в связи с моим арестом. И "Правый сектор", и "Азов" в России призваны экстремистскими организациями (на самом деле только "Правый сектор", - ред.), так что мне грозит уголовное преследование на Родине".

Добавим, 15 января в СМИ со ссылкой на сообщение в личном Facebook Леоновой, появилась информация о том, что она объявила голодовку. Вскоре оно было удалено и на момент написания новости в профиле Леоновой информация, подтверждающая голодовку, отсутствует.

Как сообщал УНИАН, участница протестов на Манежной площади и акций против режима Владимира Путина Анастасия Леонова была задержана в Киеве 10 декабря, при этом, доказательств ее причастности к террористическим группам следствие не представило. Отмечается, что в ходе обыска по ее месту проживания оружия, каких-либо взрывчатых веществ, материалов, пригодных для изготовления самодельных взрывных устройств, и литературы экстремистского толка, по словам активистки, найдено не было.