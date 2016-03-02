В СБУ подтвердили освобождение "азовца" Краснова

Об этом заявила глава пресс-службы СБУ Елена Гитлянская, передает "Апостроф".

"Таки правда. Закончилось 72 часа, а суд решения не принял", - отметила она.

Ранее стало известно, что главу корпуса "Азов-Крым" отпустили после медицинского обследования.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник с взрывчаткой.

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В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли в отношении его подзащитного пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

Вчера Краснов рассказал, что во время задержания его избивали в течение 7-8 часов, при этом никакого допроса не проводилось. Кроме того, Краснов заявляет, что во время избиения ему говорили фразы вроде "все добровольцы – мародеры" и "во всем виноват Майдан".