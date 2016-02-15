Аваков наградил пистолетом скандального наркополицейского Киву (фото)

18:08, 15 февраля 2016
Общество
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Глава Департамента по противодействию наркопреступности Илья Кива получил от министра внутренних дел Арсена Авакова награду в виде огнестрельного оружия.

Кива / facebook.com

Об этом сам Кива написал на своей странице в Facebook, разместив соответствующие фотографии и документ.

Согласно приказу, главного наркополицейского наградили "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, за образцовое исполнение служебного и гражданского долга, проявленные при этом честь и доблесть".

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Опубликовано Ильей Кивой15 февраля 2016 г.

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Илья Кива допускает внесудебное наказание в случаях, если закон не работает.

Также Кива известен странными заявлениями. Например, недавно в ответ на вопрос о том, готов ли он пройти полиграф, главный наркополицейский поинтересовался, готов ли полиграф "пройти его".

Стоит также напомнить, что Кива до сих пор не прошел переаттестацию.

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