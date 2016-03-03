Защита призвала российский суд оправдать Савченко

Николай Полозов вновь повторил, что защита летчицы считает дело "безумием, сфальсифицированным в угоду интересам политического руководства страны", передает Би-би-си. "У вас есть шанс не стать соучастниками этой вакханалии правового нигилизма", - сказал он, обращаясь к суду.

Читайте такжеПосле приговора Савченко начнется политический процесс ее освобождения – адвокат

Прения сторон по делу Надежды Савченко начались в среду с выступления стороны обвинения. Прокуроры потребовали для лётчицы наказания в виде 23 лет заключения в колонии.

Сегодня слово предоставили защите. Выступавший первым адвокат Илья Новиков заявил, что защита уверена в освобождении Надежды Савченко вне зависимости от приговора. "Я абсолютно убежден, что в течение этого года и ближайших месяцев при поддержке дружественных нам организаций удастся добиться политического освобождения Надежды Савченко", – отметил он.

Позже ожидается выступление с последним словом самой Надежды Савченко.

Савченко в России обвиняют в причастности к смерти российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших 17 июня 2014 года в Луганской области. Защита доказывает, что она попала в плен до того, как погибли Корнелюк и Волошин, огонь артиллерии она не корректировала, а обстрел велся по вооруженным сторонникам самопровозглашенной ЛНР.