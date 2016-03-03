Защита призвала российский суд оправдать Савченко
Адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Николай Полозов, выступая на судебных прениях по делу, призвал суд вынести оправдательный приговор.
Николай Полозов вновь повторил, что защита летчицы считает дело "безумием, сфальсифицированным в угоду интересам политического руководства страны", передает Би-би-си. "У вас есть шанс не стать соучастниками этой вакханалии правового нигилизма", - сказал он, обращаясь к суду.
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Прения сторон по делу Надежды Савченко начались в среду с выступления стороны обвинения. Прокуроры потребовали для лётчицы наказания в виде 23 лет заключения в колонии.
Сегодня слово предоставили защите. Выступавший первым адвокат Илья Новиков заявил, что защита уверена в освобождении Надежды Савченко вне зависимости от приговора. "Я абсолютно убежден, что в течение этого года и ближайших месяцев при поддержке дружественных нам организаций удастся добиться политического освобождения Надежды Савченко", – отметил он.
Позже ожидается выступление с последним словом самой Надежды Савченко.
Савченко в России обвиняют в причастности к смерти российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина, погибших 17 июня 2014 года в Луганской области. Защита доказывает, что она попала в плен до того, как погибли Корнелюк и Волошин, огонь артиллерии она не корректировала, а обстрел велся по вооруженным сторонникам самопровозглашенной ЛНР.