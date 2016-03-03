В деле "азовца" Краснова стало известно о новых подозрениях: терроризм, шпионаж, госизмена

Как передает корреспондент УНИАН, об сотрудник СБУ заявил в Шевченковском райсуде Киева, который избирает Краснову меру пресечения.

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Представители СБУ пытались вручить Краснову документ о новых подозрениях, но он потерял сознание, и его увезли в больницу.

Как сообщал УНИАН, председатель Гражданского корпуса "Азов-Крым" задержали в ночь на 28 февраля на Киевщине.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

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1 марта Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Краснову. В то же время врачи, которых вызвал в суд адвокат, после осмотра Краснова рекомендовали его госпитализировать в связи с подозрением на черепно-мозговую травму.

Адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ к его подзащитному применяли пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

Прокуратура просила суд избрать Краснову меру пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере 20 млн грн.