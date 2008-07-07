Хлеб в Киеве станет дефицитом?

Открытое акционерное общество «Хлеб Киева» настаивает на безотлагательном повышении цен на хлеб в столице.

Об этом говорится в сообщении компании, переданном агентству УНИАН.

"В случае, если в течение ближайшей недели не будут удовлетворены справедливые и полностью экономически обоснованные требования хлебопроизводителей Киева, а именно: установление цен на «социальные» сорта, позволяющие обеспечить рентабельность производства на уровне 15% и покрытие убытков отрасли за первое полугодие, уже со следующей недели мы не сможем гарантировать выпечку хлеба привычного качества и в количестве, удовлетворяющего потребности киевлян", - подчеркивается в заявлении компании.

По словам авторов заявления, у предприятий, входящих в ОАО «Хлеб Киева», на сегодня полностью отсутствуют средства на закупку зерна и других компонентов производства хлеба, на оплату электроэнергии – для работы печей, на приобретение горючего – для развозки хлеба по торговым точкам. Какие-либо минимальные резервы зерна на элеваторах Киева отсутствуют. При этом 20-25% производимого в столице хлеба вывозится ловкими предпринимателями в другие регионы страны, где он значительно дороже.

При этом "Хлеб Киева" в очередной раз напоминает, что почти два года – с августа 2006 года – цены на «социальные» сорта хлеба в Киеве оставались неизменными на фоне высокой инфляции, из-за которой стоимость компонентов производства хлеба возросла в 1,5 - 3 раза.

Как сообщал УНИАН, 3 июля руководство ОАО «Хлеб Киева» (в составе которого ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлын») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

Вместе с тем 3 июля была создана рабочая группа по изучению вопроса подорожания хлеба и проблем хлебопекарной отрасли, в состав которой вошли представители КГГА, депутаты Киевсовета, а также руководители хлебопекарных предприятий.

4 июля начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Киевской городской госадминистрации Василий ЯСТРУБИНСКИЙ заявил, что повышения цен на социальные сорта хлеба в Киеве 7 июля не будет. В то же время он подтвердил, что хлеб таки подорожает.