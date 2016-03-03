На российских ГРУшников Александрова и Ерофеева готовится покушение - прокуроры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам.

Как сообщил журналистам прокурор Игорь Нимченко, военной прокуратуре от оперативных подразделений стало известно, что на автомобиль конвоя, который доставляет Александрова и Ерофеева в суд, готовится нападение, и поэтому конвоировать их в обычном режиме в зал суда опасно.

Он отказался разглашать какие-либо детали, однако отметил, что в случае, если обвиняемые откажутся от участия в заседании суда в режиме видеоконференции, то при конвоировании Александрова и Ерофеева будут предприняты специальные меры безопасности.

“Доставка возможна, но при условии принятия всех необходимых мер безопасности. Возможно, это будет другое помещение, другая охрана, проверка периметра вокруг суда специальными подразделениями”, - предположил Нимченко.

Другой прокурор Александр Климович отметил, что в случае необходимости по требованию суда прокуроры будут готовы предоставить доказательства того, что на конвой готовится покушение.

В свою очередь адвокат Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что не верит в версию о подготовке покушения на обвиняемых. Она считает эту ситуацию попыткой отстранить ее от процесса.

Соколовская заявила, что на днях у нее в следственном изоляторе незаконным образом были изъяты документы, представляющие адвокатскую тайну и с которыми она пришла к своему клиенту. Она добавила, что документы ей все же вернули, но выразила уверенность, что работники отдела обеспечения следственного изолятора сделали с них копии. Адвокат также отметила, что выступает против видеоконференции, поскольку есть риск, что на обвиняемых могут оказывать давление в камере, и будет не видно, говорят они под давлением или нет.

Также Соколовская выразила мнение, что перенос сегодня судебного заседания по делу Ерофеева и Александрова и информация о покушении является способом затянуть время для того, чтобы отстранить ее от дела. Она пояснила, что несколько дней назад суд первой инстанции отказался брать ее под стражу в рамках другого уголовного дела, где она выступает подозреваемой.

"Военная прокуратура ожидает обжалования этого решения в апелляционной инстанции, и коллегия апелляционного суда будет решать вопрос, чтобы меня каким-то образом удалить из этого дела. Поэтому я не верю в версию прокуратуры о покушении", - сказала Соколовская.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа 2015 года досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля 2016 года.

Сегодня, 3 марта, заседание Голосеевского райсуда Киева по делу Ерофеева и Александрова было перенесено на 9 марта из-за недоставки обвиняемых. Это уже второй раз переносятся судебные слушания по делу Александрова и Ерофеева по этой причине.

На этот раз прокуроры объяснили отсутствие обвиняемых в зале суда тем, что в военную прокуратуру поступила информация, что возможно покушение на автомобиль конвоя, которым доставляют россиян из следственного изолятора в зал суда.

После этого прокурор предложил суду провести следующее судебное заседание в режиме видеоконференции со следственным изолятором. На это не согласились адвокаты Александрова и Ерофеева. Они заявили, что их клиенты хотят лично находиться в зале суда во время судебных слушаний.