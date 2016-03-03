На российских ГРУшников Александрова и Ерофеева готовится покушение - прокуроры
Прокуроры заявляют, что на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова готовится покушение, адвокаты им не верят.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили журналистам.
Как сообщил журналистам прокурор Игорь Нимченко, военной прокуратуре от оперативных подразделений стало известно, что на автомобиль конвоя, который доставляет Александрова и Ерофеева в суд, готовится нападение, и поэтому конвоировать их в обычном режиме в зал суда опасно.
Он отказался разглашать какие-либо детали, однако отметил, что в случае, если обвиняемые откажутся от участия в заседании суда в режиме видеоконференции, то при конвоировании Александрова и Ерофеева будут предприняты специальные меры безопасности.
“Доставка возможна, но при условии принятия всех необходимых мер безопасности. Возможно, это будет другое помещение, другая охрана, проверка периметра вокруг суда специальными подразделениями”, - предположил Нимченко.
Другой прокурор Александр Климович отметил, что в случае необходимости по требованию суда прокуроры будут готовы предоставить доказательства того, что на конвой готовится покушение.
В свою очередь адвокат Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что не верит в версию о подготовке покушения на обвиняемых. Она считает эту ситуацию попыткой отстранить ее от процесса.
Соколовская заявила, что на днях у нее в следственном изоляторе незаконным образом были изъяты документы, представляющие адвокатскую тайну и с которыми она пришла к своему клиенту. Она добавила, что документы ей все же вернули, но выразила уверенность, что работники отдела обеспечения следственного изолятора сделали с них копии. Адвокат также отметила, что выступает против видеоконференции, поскольку есть риск, что на обвиняемых могут оказывать давление в камере, и будет не видно, говорят они под давлением или нет.
Также Соколовская выразила мнение, что перенос сегодня судебного заседания по делу Ерофеева и Александрова и информация о покушении является способом затянуть время для того, чтобы отстранить ее от дела. Она пояснила, что несколько дней назад суд первой инстанции отказался брать ее под стражу в рамках другого уголовного дела, где она выступает подозреваемой.
"Военная прокуратура ожидает обжалования этого решения в апелляционной инстанции, и коллегия апелляционного суда будет решать вопрос, чтобы меня каким-то образом удалить из этого дела. Поэтому я не верю в версию прокуратуры о покушении", - сказала Соколовская.
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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.
Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.
В конце августа 2015 года досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.
10 февраля суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля 2016 года.
Сегодня, 3 марта, заседание Голосеевского райсуда Киева по делу Ерофеева и Александрова было перенесено на 9 марта из-за недоставки обвиняемых. Это уже второй раз переносятся судебные слушания по делу Александрова и Ерофеева по этой причине.
На этот раз прокуроры объяснили отсутствие обвиняемых в зале суда тем, что в военную прокуратуру поступила информация, что возможно покушение на автомобиль конвоя, которым доставляют россиян из следственного изолятора в зал суда.
После этого прокурор предложил суду провести следующее судебное заседание в режиме видеоконференции со следственным изолятором. На это не согласились адвокаты Александрова и Ерофеева. Они заявили, что их клиенты хотят лично находиться в зале суда во время судебных слушаний.