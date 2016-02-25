Ерофеева и Александрова не привезли в суд, заседание перенесли на неделю

Как передает корреспондент УНИАН, в суде пояснили, что это произошло по техническим причинам.

Следующее заседание назначено на 3 марта на 10:30.

Поскольку без обвиняемых подобные дела рассматривать нельзя, то было принято решение о другой дате судебного заседания.

Напомним, что на сегодняшнем судебном заседании по ходатайству защиты обвиняемых суд должен был заслушать судебно-медицинского эксперта, который устанавливал причину смерти солдата ВСУ Вадима Пугачева, который был убит во время столкновения с диверсионно-разведывательной группой Александрова и Ерофеева в мае 2014 года.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

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26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено. Он отметил, что эти российские военнослужащие обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения), ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство ею) и ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

10 февраля 2016 года суд продлил продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.