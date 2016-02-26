Адвоката российского ГРУшника Ерофеева могут арестовать
Следователь полиции Киевщины просит Печерский райсуд арестовать адвоката российского ГРУшника Евгения Ерофеева Соколовскую Оксану.
Об этом стало известно из ходатайства следователя, копию которого Соколовская показала на своей странице в Facebook.
Как стало известно из обнародованных документов, полиция Киевской области расследует дело против Соколовской за ч. 1 статьи 121 УК (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения).
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Сама же Соколовская отмечает, что дело против нее - давление через ее работу в деле российского диверсанта Ерофеева.
Адвокат Ерофеева Е. Соколовская А. может оказаться под стражей, в следствии проведенной работы в уголовном производстве ...Опубликовано Оксаной Соколовской26 февраля 2016 г.
Напомним, ранее Соколовская просила суд решить вопрос по предоставлению ей государственной охраны в связи с давлением на нее сотрудников Киевской областной прокуратуры.
Она пояснила, что Киевская областная прокуратура по указанию Генеральной прокуратуры проводит у нее дома обыски, дежурит возле квартиры, опрашивает соседей.