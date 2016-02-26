Адвоката российского ГРУшника Ерофеева могут арестовать

Об этом стало известно из ходатайства следователя, копию которого Соколовская показала на своей странице в Facebook.

Как стало известно из обнародованных документов, полиция Киевской области расследует дело против Соколовской за ч. 1 статьи 121 УК (умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения).

Читайте такжеСуд над российскими ГРУшниками: адвокату Ерофеева отказались выделять охрану

Сама же Соколовская отмечает, что дело против нее - давление через ее работу в деле российского диверсанта Ерофеева.

Адвокат Ерофеева Е. Соколовская А. может оказаться под стражей, в следствии проведенной работы в уголовном производстве ... Опубликовано Оксаной Соколовской26 февраля 2016 г.

Напомним, ранее Соколовская просила суд решить вопрос по предоставлению ей государственной охраны в связи с давлением на нее сотрудников Киевской областной прокуратуры.

Она пояснила, что Киевская областная прокуратура по указанию Генеральной прокуратуры проводит у нее дома обыски, дежурит возле квартиры, опрашивает соседей.