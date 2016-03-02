На Одесщине ликвидировали цех по пошиву "брендовой" одежды

Об этом сообщили УНИАН в секторе по взаимодействию со СМИ Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

Согласно сообщению, в цеху как рабочую силу собирались использовать нелегальных мигрантов.

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В ходе обыска помещения, который осуществлялся в рамках уголовного производства по ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), было обнаружено оборудование и заготовленные материалы для пошива «брендовой» продукции на общую сумму около 150 тыс. грн.

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«Обнаруженное сырье должно было использоваться для изготовления одежды таких известных мировых фирм, как Adidas, D&G, Nike и Champion», - отметили в секторе.