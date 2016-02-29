Суд решил не арестовывать адвоката российского спецназовца
Шевченковский райсуд Киева отказался арестовать адвоката российского спецназовца Евгения Ерофеева Соколовскую Оксану, а также избрать в отношении нее любую другую меру пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление сегодня вечером объявил судья Шевченковского райсуда киева Владимир Бугиль.
“В ходатайстве прокуратуре Киева отказать, поскольку вызывает сомнение факт вручения надлежащим процессуальным образом подозрения Соколовской”, - отмечается в постановлении.
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Решение суда может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционный суд Киева.
Как сообщалось, Соколовская является фигурантом уголовного производства, которое открыто по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).
В декабре Соколовская заявляла, что ей хотят инкриминировать нанесение тяжких телесных повреждений зэку. Все было бы ничего, но этот человек, во-первых, неоднократно требовал у неё деньги, дальше шли угрозы, вмешательство в адвокатскую деятельность".
Правоохранители проводили по месту жительства Соколовской обыск.