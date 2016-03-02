"Азовца" Краснова увезли в больницу из зала суда (фото)
Главу Гражданского корпуса “Азов-Крым” Станислава Краснова сегодня снова увезли в больницу из зала заседания Шевченковского районного суда Киева, который выбирает ему меру пресечения.
Как передает корреспондент УНИАН, в ходе заседания ему стало плохо. Адвокаты вызвали “скорую помощь», которая констатировала гипертонический криз, после чего Краснова увезли в больницу.
В свою очередь его адвокат Андрей Мамалыга сообщил, что вчера его подзащитному не была предоставлена надлежащая медицинская помощь, а потому то, что произошло сегодня, является последствием.
Сейчас следственный судья Ирина Макаренко находится в совещательной комнате, где решает вопрос относительно заявленного ранее адвокатами Краснова ходатайства об отводе ее коллеги - судьи Валентины Малиновской.
Как сообщал УНИАН, председателя гражданского корпуса “Азов-Крым” Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области.
В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранил оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.
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Вчера, 1 марта, Шевченковский суд начал заседание по избранию меры пресечения Краснову. В то же время врачи, которых вызвал в суд адвокат, после осмотра Краснова рекомендовали его госпитализировать в связи с подозрением на черепно-мозговую травму. Однако судья Малиновская настаивала на рассмотрении меры пресечения, и защита Краснова объявила ей отвод.
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Позже заседание суда продолжила судья Макаренко, которая учла рекомендации врачей о необходимости госпитализации Краснова, и перенесла избрание меры пресечения на 2 марта.
Позже стало известно, что Краснова осмотрели в госпитале СБУ в Киеве, после чего отпустили.