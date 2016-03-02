"Азовец" Краснов заявил, что опубликованное видео разговора с российским куратором - фейк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Краснов заявил сегодня на пресс-конференции.

"Никаких доказательств на данный момент у следствия, конечно, нет", - заявил Краснов.

При этом он отметил, что его задержание может быть обусловлено многими факторами.

В частности, он отметил, что его могли задержать за участие в акции блокады Крыма, которая, по его словам, была самой активной деятельностью.

"Возможно, это месть еще за какие-то старые конфликты с СБУшникам в Крыму, потому что я всегда в Крыму занимал принципиально проукраинскую позицию. Эта группа СБУшников, когда они меня пытали, они так и говорили, когда меня били - это тебе за Севастополь, это тебе за Крым, то есть там были СБУшники, которые перевелись из Крыма сюда. Большинство их коллег стали ФСБшникам, а эти почему-то... Перевелись в Киев в Главное управление", - сказал Краснов.

Говоря об опубликованном Службой безопасности видео, где якобы Краснов разговаривал с "российским куратором", председатель гражданского корпуса “Азов-Крым” отметил, что лично этого видео не видел, но, по его утверждению, "это 100% фейк".

"Такой же, как и во время Майдана. Еще за пару недель до победы Майдана именно эти СБУшники смонтировали также фейк, они его назвали "современные палачи Украины", где я и Александр Костенко, что якобы мы там пытали каких-то сотрудников "Беркута", хотя такого факта никогда не было, это был просто монтаж из телефонных разговоров", - подчеркнул Краснов.

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Как сообщал УНИАН, председатель общественного корпуса “Азов-Крым” Краснов был задержан в ночь на 28 февраля в Киевской области.

В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест незаконно хранили оружие и взрывчатку. Также СБУ заявила, что Краснов был агентом российской ФСБ и готовил теракты в Украине.

Впоследствии Краснова освободили из-под стражи. По данным «Азова», причиной освобождения стало то, что истек срок (трое суток) для выдвижения обвинений Краснову, которых ему за это время так и не выдвинули.

Сегодня, 2 марта, в 14:00 Шевченковский районный суд Киева проведет заседание по избранию меры пресечения Краснову.