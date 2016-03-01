В СБУ объяснили побои "азовца" Краснова "жестким" задержанием в лесу

Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает "112 Украина".

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"Мы об этом вчера говорили открыто, что, действительно, во время задержания к господину Краснова оперативники были вынуждены применить силу, потому что он сопротивлялся. Задержание происходило в лесу, между 1:00 и 2:00. Человек начинает бежать вместо того, чтобы остановиться и выполнить законные требования правоохранителей. Нам на тот момент не было точно известно, был ли он вооружен, были ли у него другие средства, которые могли нанести вред правоохранителям. Поэтому, конечно, что они должны в этих условиях действовать жестко", - заявил Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник с взрывчаткой.

В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли в отношении его подзащитного пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.