Тука: прошлогодний расстрел мобильной группы возле Счастья может быть связан с новым нападением

Такое предположение высказал председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука, передает пресс-служба ВГА.

«У меня есть ощущение, что события, которые произошли с Эндрю и события которые произошли сегодня связаны между собой. Насколько мне известно следствие уже задержало людей, которых подозревают непосредственно в исполнении преступления. Сейчас работают над тем, чтобы через них пройти по всей цепочке. Я знаю желание следователей идти дальше. Они не хотят останавливаться на уровне простых исполнителей. Я воспринимаю это с оптимизмом и позитивно. Больше информации я сейчас не могу обнародовать», - отметил глава области.

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По сообщению Луганской ВГА, сегодня, 1 марта, около полудня между Трьохизбенкой и Лопаскино было совершено нападение на сводную мобильную группу «Счастье». В результате были ранены трое сотрудников группы.

«Двое из раненых – сотрудники СБУ, третий – десантник. Один из них был ранен в легкое и сейчас решается вопрос о перемещении его в военный госпиталь в городе Харькове», – сообщил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука.

Как сообщал УНИАН, утром 2 сентября 2015 года вблизи города Счастье Луганской области была расстреляна мобильная группа по борьбе с контрабандой. В результате обстрела погибли волонтер Галущенко ("Эндрю") и работник Государственной фискальной службы, ранения получили еще трое человек.

В середине февраля 2016 года в Краматорске по решению суда взяли под стражу Свидра и Долженко. Им объявили подозрение по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах) Уголовного кодекса Украины, которой, в том числе, предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.