Миссия ОБСЕ фиксирует значительное ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе

Как говорится в отчете миссии за 29 февраля, опубликованном сегодня, наблюдатели увидели значительное увеличение нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим днем.

В частности, представители миссии обратили внимание, что если 28 февраля во время пребывания в центре Донецка было зафиксировано 95 взрывов со стороны запада от места размещения наблюдателей (миссия не смогла определить тип вооружения, из которого велся огонь), то на следующий день, 29 февраля, во время пребывания на центральном железнодорожном вокзале Донецка, было зафиксировано 174 взрыва.

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По оценке миссии ОБСЕ, эти взрывы были вызваны использованием артиллерии и минометных залпов. Вместе с этим миссия не смогла определить тип вооружения в случае двух взрывов и двух попаданий снарядов. Миссия также зафиксировала сотни очередей применения огня из стрелкового оружия, мало- и крупнокалиберных пулеметов, 30 мм пушек и автоматических гранатометов. Огонь велся на расстоянии от 500 м до 10 км со стороны юга, запада, юго-запада, севера, северо-востока и северо-запада от места пребывания наблюдателей.

В то же время, в течение вечера и ночных часов 28-29 февраля во время пребывания в контролируемом правительством Украины Светлодарске, наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 54 неопределенных взрывов и 50 одиночных выстрелов из стрелкового оружия на расстоянии 4 км к юго-востоку от своих позиций.

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Также, находясь в оккупированном Дебальцево, наблюдатели 29 февраля зафиксировали 10 неопределенных взрывов в 8 км со стороны северо-запада.

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Нарушение режима прекращения огня также были зафиксированы в контролируемой боевиками "ДНР" Александровке (43 взрыва и 6 очередей огня с 23мм орудий), в Петровском районе Донецка (21 взрыв, 34 очереди огня и 50 одиночных выстрелов из стрелкового оружия), в Марьинке (23 взрыва и 21 вспышка применения огня из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов на расстоянии 1-2 км к северо-востоку и 38 взрывов и 15 выстрелов из автоматических гранатометов на расстоянии 3-6 км со стороны северо-востока).

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В окрестностях контролируемого боевиками "ДНР" поселка Зайцево, миссия в течение двухчасового периода зафиксировала более 50 неопределенных взрывов и интенсивный огонь из минометов, артиллерии и стрелкового оружия.