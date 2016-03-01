Жители оккупированного Крыма жалуются на хамское поведение российских пограничников

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Крымчане жалуются на хамское поведение сотрудников российских пограничных постов при въезде на полуостров со стороны Украины. Любые попытки пожаловаться на неправомерное поведение силовиков заканчиваются административными проблемами для водителей. Их по несколько раз подвергают досмотру и отказываются представляться», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОксфордское издание исправило ошибку в учебнике по географии: Крым – Украина (фото)

Оперативного комментария представителей пограничной службы получить не удалось, отмечает радиостанция.