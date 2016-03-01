Шевченковский райсуд Киева в 13.00 начнет заседание по избранию меры пресечения бойцу "Азова" Краснову

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил адвокат Краснова Андрей Мамалыга.

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Он отметил, что дело будет вести судья Валентина Малиновская. Заседание состоится по адресу: улица Дегтяревская, 31-А.

Также адвокат сообщил, что прокуратура потребует избрать мерой пресечения взятие под стражу Краснова или внесение залога в размере 20 млн грн.

В свою очередь защита Краснова обратится с ходатайством об альтернативной мере пресечения - или взятие Краснова на поруки народными депутатами, или ночной домашний арест.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник со взрывчаткой.

"Краснов вместе с Шелест были задержаны на автозаправке сразу после закладки тайника, схрона, возле села Счастливое на трассе Киев-Харьков", - заявил руководитель аппарата председателя СБУ.

В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли к его подзащитному пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.