Представители "Азова" завершили акцию под зданием СБУ

Из-под здания СБУ расходятся люди, сообщает на своей странице в Facebook активист Тамара Шевчук.

Также она сообщила информацию о задержании Оксаны от ее государственного адвоката.

По его словам, Оксана сейчас находится в следственном изоляторе СБУ, а Станислава "последний раз видели на Владимирской 33 (в изоляторе его нет)".

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Как отмечает Шевчук, в 9:30 29 февраля СБУ объяснит причину задержания Станислава Краснова. Ожидается, что вечером того же дня состоится первое судебное заседание по делу. Заметим, что Станислав воевал в Песках, участник крымской блокады, активный общественный деятель и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, активисты гражданского корпуса "Азов" проводят акцию под стенами здания СБУ в Киеве. Они требуют объяснений от представителей правоохранительных органов, почему был задержан глава ГК "Азов-Крым" Станислав Краснов.