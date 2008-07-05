"Мотор Сич" строит в России завод двигателей для крылатых ракет

Крупнейшее украинское двигателестроительное предприятие "Мотор Сич" предложило Минобороны РФ создать новый двигатель для российских крылатых ракет, который можно производить на строящемся в подмосковной Дубне заводе, сообщил журналистам глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

"Мы делаем новый двигатель для крылатых ракет, стоящих на вооружении России. Он легче, имеет лучшую топливную эффективность при сохранении той же мощности, как используемый сейчас в России двигатель Р95-300", - отметил Богуслаев.

По его словам, новый двигатель для российских крылатых ракет будет на 30% короче своего предшественника. "Это значит, что в крылатую ракету можно залить значительно больше топлива, и она будет лететь не 130 километров как сейчас, а 200. Мы уже предложили этот двигатель Минобороны РФ", - цитирует РИА "Новости".

"Я строю сейчас завод в Дубне: мы купили землю, строим корпуса. Мы там будем собирать и ремонтировать военную технику для Минобороны РФ. Поэтому в следующем году я всех вас приглашаю в Дубну на презентацию нового завода украинского предприятия на территории России - это правильно, чтобы завод находился в стране, на вооружении которой стоят крылатые ракеты", - сказал Богуслаев.