Во Львове из-за аварии на теплосети без отопления остался крупный жилой массив

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 29 февраля в 10 часов на проспекте Красной Калины произошел прорыв трубы диаметром 800 мм из-за изношенности теплосети.

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В результате аварии без централизованного теплоснабжения остались здания Сиховского района: 363 многоэтажных жилых домов, в том числе 8 дошкольных детских учреждений и 19 школ.

В течение дня бригадами «Львовтеплоэнерго» проводились аварийно-восстановительные работы, которые сегодня планируют завершить и восстановить подачу теплоносителя потребителям наиболее густонаселенного жилого микрорайона Львова.