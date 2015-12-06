Жители оккупированных городов Донбасса жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

В захваченных городах Донецкой области сегодня днем пропалоотопление и горячая вода, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на местных жителей.

"Где-то в полдень батареи начали остывать, затем отключили горячую воду. Объясняют это тем, что на котельных нет газа, по крайне мере так ответила мне диспетчер", – рассказала нам жительница Калининского района Лариса.

По словам жителей Донецка, отопление пропало одновременно во всем городе.

"Квартира моментально остыла вместе с батареями. Уже сейчас дома +14, так это только полдня прошло! За окном около нуля, эту ночь еще переживем, а что будет завтра – даже не представляю", – сетует житель Ворошиловского района Дмитрий.

Как сообщают в соцсетях жители захваченных боевиками городов, похожая ситуация с отоплением и горячей водой наблюдается также в соседней Макеевке и Горловке. "Тепла нет, горячей воды нет, бензина в городе нет. Осталось только свет отключить", – иронизирует макеевчанин Анатолий Вовк.

"В Горловке такая же ситуация. Сестра на котельной работает, пока не знает, когда будет тепло", – добавляет Сергей Сергеев.

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"Масштабное отключение котельных в оккупированных городах уже наблюдались в начале ноября. Тогда причиной отключения стало низкое давление газа в трубах", - напоминает издание.

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