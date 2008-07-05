Тимошенко даст еще миллиард на дороги, но только там, где будет Евро

Правительство в утвержденном сегодня законопроекте об изменениях в государственный бюджет планирует более чем на 1 млрд. грн. увеличить финансирование по строительству и ремонту дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

Он уточнил, что в бюджете предусмотрено 5 млрд. грн. госгарантий для ремонта дорог «Укравтодором», и по всем статьям по прямому финансированию в целом предусмотрено около 1 млрд. грн. через субвенции для ремонта коммунальных дорог в городах, определенных как принимающие Евро-2012.

«В целом к почти 4,5 млрд. грн., которые были выделены в бюджете на этот год согласно госпрограмме, еще добавляется миллиард с лишним», - подчеркнул И.ВАСЮНИК.