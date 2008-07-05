У Тимошенко сказали, на каком курсе доллара рассчитан бюджет

Кабинет министров при подготовке изменений в государственный бюджет на 2008 год, утвержденных на сегодняшнем заседании, исходил из курса 4,85 грн./долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК.

«Мы пользовались курсом, утвержденным решением Нацбанка, 4,85, плюс-минус 4% гривни за доллар», - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 июля, Кабинет министров утвердил законопроект о внесении изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Вместе с тем министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК отметил, что к документу еще есть достаточно много предложений, которые будут рассмотрены Министерством финансов в рабочем порядке. Однако министр подчеркнул, что сегодняшнее решение об утверждении документа Кабмином окончательное, и больше этот законопроект не будет рассматриваться на заседании правительства.