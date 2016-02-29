В Сети появился фильм, приуроченный ко второй годовщине оккупации Крыма (видео)

В фильме, подготовленном Крым.Реалии, участники событий рассказали как жители полуострова протестовали против российского вторжения в Крым.

Своими воспоминаниями поделились глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, украинский политик и общественный деятель Андрей Сенченко, правозащитник Эскендер Бариев, председатель движения «Крымская волна» Оксана Новикова, режиссер PostPlay театра Галина Джикаева, журналистка и волонтер Эмине Джеппар, координатор «Евромайдан-Крым» Исмаил Исмаилов, представитель общественной организации «Украинский Дом» Андрей Щекун.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что якобы 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.