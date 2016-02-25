Подозреваемый в убийстве пассажира BMW полицейский признал причастность к задержанию автомайдановцев

15:14, 25 февраля 2016
Общество
1959 0

Полицейский Сергей Олейник признает, что подписывал уведомления о подозрении участникам Автомайдана во время Революции Достоинства, находясь в должности следователя, однако утверждает, что в начале этих событий он несколько раз подавал рапорты на увольнение, которые игнорировало его руководство.

ДТП / dtp.kiev.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олейник заявил журналистам в зале Апелляционного суда, который должен был рассматривать апелляцию адвокатов на его арест как подозреваемого в убийстве пассажира BMW во время преследования нарушителя правил дорожного движения.

"Я был несогласен с тем, что происходит в стране. Проходила Революция Достоинства, люди отстаивали свои права", - сказал он.

"Я расследовал преступления, подписывал уведомления о подозрении, ходатайство о содержании под стражей, но тогда была такая ситуация, что я не мог не выполнять или уклоняться от выполнения приказов. Тогда же мной был написан ряд рапортов об увольнении. Но они на уровне райотдела не рассматривались", - сказал Олейник.

Также он сказал, что хотел уволиться из органов внутренних дел именно из-за событий на Майдане.

Читайте такжеПоявилось полное видео смертельной погони полицейских за BMW

"Я писал рапорты на увольнение из-за событий, имевших место в Киеве. Мой рапорт (об увольнении — УНИАН) рассмотрели только после того, как я отправил его заказным письмом в главное управление. Только после этого его рассмотрели и через три месяца меня уволили", - сообщил Олейник.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля адвокат Олейника Сергей Митюрин, отвечая на вопрос журналистов по поводу информации, что его подзащитный во время Революции Достоинства подписывал фальшивые протоколы для привлечения к ответственности участников Автомайдана, сказал, что он действительно такое делал, но вынужден был так действовать по требованию прокурора и подписал лишь один такой документ.

При этом Митюрин отметил, что Олейник знал, что эти действия он совершает незаконно, а потому 5 декабря 2013 года написал первый рапорт на увольнение, который не был удовлетворен, а затем написал еще несколько аналогичных рапортов, которые тоже не были рассмотрены. “Его рапорт был удовлетворен лишь в марте 2014 года по данным рапорта, который был написан 5 декабря 2013 года. Пока он не был уволен, он выполнял свои обязанности. И вообще следователи в тех обстоятельствах, которые были, были абсолютно несвободны”, - отметил Митюрин.

Справка УНИАН. В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца, однако защита обжаловала это решение.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter