Подозреваемый в убийстве пассажира BMW полицейский признал причастность к задержанию автомайдановцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Олейник заявил журналистам в зале Апелляционного суда, который должен был рассматривать апелляцию адвокатов на его арест как подозреваемого в убийстве пассажира BMW во время преследования нарушителя правил дорожного движения.

"Я был несогласен с тем, что происходит в стране. Проходила Революция Достоинства, люди отстаивали свои права", - сказал он.

"Я расследовал преступления, подписывал уведомления о подозрении, ходатайство о содержании под стражей, но тогда была такая ситуация, что я не мог не выполнять или уклоняться от выполнения приказов. Тогда же мной был написан ряд рапортов об увольнении. Но они на уровне райотдела не рассматривались", - сказал Олейник.

Также он сказал, что хотел уволиться из органов внутренних дел именно из-за событий на Майдане.

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"Я писал рапорты на увольнение из-за событий, имевших место в Киеве. Мой рапорт (об увольнении — УНИАН) рассмотрели только после того, как я отправил его заказным письмом в главное управление. Только после этого его рассмотрели и через три месяца меня уволили", - сообщил Олейник.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля адвокат Олейника Сергей Митюрин, отвечая на вопрос журналистов по поводу информации, что его подзащитный во время Революции Достоинства подписывал фальшивые протоколы для привлечения к ответственности участников Автомайдана, сказал, что он действительно такое делал, но вынужден был так действовать по требованию прокурора и подписал лишь один такой документ.

При этом Митюрин отметил, что Олейник знал, что эти действия он совершает незаконно, а потому 5 декабря 2013 года написал первый рапорт на увольнение, который не был удовлетворен, а затем написал еще несколько аналогичных рапортов, которые тоже не были рассмотрены. “Его рапорт был удовлетворен лишь в марте 2014 года по данным рапорта, который был написан 5 декабря 2013 года. Пока он не был уволен, он выполнял свои обязанности. И вообще следователи в тех обстоятельствах, которые были, были абсолютно несвободны”, - отметил Митюрин.

Справка УНИАН. В Киеве в ночь на 7 февраля патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других мужчин в нетрезвом состоянии находился в этом авто.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство.

Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от выполнения обязанностей до окончания расследования производства, а одному из них - Сергею Олейнику предъявлено обвинение в превышении полномочий и умышленном убийстве подростка. Печерский районный суд арестовал его на два месяца, однако защита обжаловала это решение.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал арест патрульного «попыткой дискредитации полиции».