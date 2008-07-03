Объявлен национальный конкурс «Благотворитель года 2008»

В Украине объявлено начало национального конкурса «Благотворитель года 2008».

Как сообщили УНИАН в Международном благотворительном фонде «Украина 3000», конкурс будет проходить до конца ноября 2008 года, а награждение победителей состоится в декабре, в День благотворителя.

Конкурс «Благотворитель года 2008» проводится в Украине во второй раз. Его организаторами стали Международный благотворительный фонд «Украина 3000», Всеукраинский благотворительный фонд «Детский мир», Центр филантропии, Украинский Форум благотворителей и ИАЦ «Гражданское пространство».

Цель конкурса – вознаграждение и признание представителей украинской общественности за осуществление благотворительной деятельности, направленной на решение актуальных проблем общества, а также популяризацию благотворительности в Украине. В конкурсе могут принять участие физические и юридические лица, оказавшие одно- или многократную благотворительную помощь для решения общественных проблем. В жюри конкурса входят эксперты и общественные деятели, имеющие высокий авторитет в обществе.