Bild: След ведет к Путину

Интервью Юлиана Рёпке с автором отчета, Даниэлем Ромейном, опубликовано на сайте газеты Bild.

В своем новом отчете "MH17: потенциальные подозреваемые и свидетели из 53-й зенитно-ракетной бригады" группа "Bellingcat" идентифицирует всех возможных причастных к трагедии.

BILD: Господин Ромейн, какие новые выводы содержатся на 114 страницах доклада о виновниках крушения рейса MH17?

Даниэль Ромейн: "Этот доклад является результатом активных расследований, которые длились больше года. Мы начали изучение 53-й бригады (российской армии, прим.ред.), когда смогли идентифицировать конвой "Бука", который между 23 и 25 июня 2014 года был снят на пути в Миллерово.

Исследования солдат 53-й бригады привело к тому, что мы смогли найти множество их профилей в социальных сетях. Позже, с помощью профилей солдат мы нашли и профили офицеров.

Некоторые из этих командиров, возможно, сыграли свою роль в трагедии MH17. Поскольку "Бук", сбивший MH17, скорее всего, принадлежал системе с пометкой "Бук 3x2" из конвоя, за которым мы наблюдали.

В нашем докладе мы также описали командиров, стоящих выше 53 бригады, таких как командующие 20-й армии и командиры Западного военного округа. Решение об отправке системы "Бук" в Украину должны были принимать на более высоком уровне, чем 53-я бригада".

BILD: В своем новом отчете Вы говорите, что министерство обороны России несет прямую ответственность за катастрофу над восточной Украиной. Не могли бы Вы объяснить?

Ромейн: "На самом деле, мы говорим, что министерство обороны России несет основную ответственность, потому что именно на этом уровне было принято решение отправить систему ПВО в Украину. В то же время, министерство обороны России, возможно, не указало точно, какое именно оборудование необходимо отправить.

Если бы было принято решение (на более низком уровне армии, прим. ред.) отправить оружие, которое не может стрелять больше, чем на 10 км в высоту, то трагедия MH17, вероятно, никогда бы не произошла. Решение об отправке системы "Бук" должны были принимать командиры, у которых больше технических знаний о ситуации.

Поэтому мы предполагаем, что командиры 20-й армии приняли конкретное решение.

Касательно Путина: Решение об отправке в Украину передовой системы ПВО, вряд ли могло быть принято без его ведома. Но очень маловероятно, что он точно знал, какое именно оружие было отправлено. Вероятно, он доверил выбор командирам войск ПВО".

BILD: Исходя из результатов Ваших расследований, думаете ли Вы, что Россия запланировала крушение самолета MH17 и убийство 298 человек?

Ромейн: "Скорее всего, крушение было трагической случайностью. Нет никакой логичной причины, почему Россия, сепаратисты или украинская армия могли бы сбить пассажирский самолет.

Тем не менее, было много причин, использовать зенитное оружие против ВВС Украины, которые в это время совершали атаки на сепаратистов с воздуха. Вполне возможно, что оператор хотел сбить украинский транспортный самолет типа Ил-76 и ошибочно спутал его с MH17.

Причину произошедшего легко объяснить: Ракетный комплекс "Бук" неспособен отличать тип самолета на радаре. Для этого нужна полная система "Бук" (т.е. несколько транспортных средств с соответствующим оборудованием, которые в день крушения, вероятно, еще не прибыли на восток Украины, прим.ред.) и гораздо более современная радиолокационная система".

BILD: Согласно сообщениям, голландские власти выразили заинтересованность в Вашем докладе для раскрытия преступления. Вы с ними сотрудничаете?

Ромейн: "Официальная следственная комиссия не имеет права допускать нас к информации о расследовании. Поэтому мы не знаем, насколько полезными были наши данные. Но члены комиссии ясно дали понять, что восхищаются нашей работой".