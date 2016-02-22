Во Львове отделения российских банков забросали "коктейлями Молотова" (фото)

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления Нацполіції во Львовской области Светлана Добровольская, в центре города, на улице.Франко, 79 неизвестные в 01.10 часов бросили бутылку с зажигательной смесью в отделение "Сбербанка России" расположенное на первом этаже старинного здания.

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В результате полностью выгорело помещение банковского отделения. Спасателям удалось предотвратить возгорание помещений этажами выше.

Этой же ночью, 01.40, неизвестные бросили "коктейль Молотова" в окно здания отделения "ВТБ-банка" на проспекте Черновола, 2-б во Львове. Повреждено окно и повреждены копотью помещения куда попала смесь, она не разгорелась.

Около 02.00, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение отделения "ВТБ-банка" на улице Стрыйской, 33. Выгорела полностью одна комната отделения банка. Пострадавших нет.

На месте работают правоохранители, расследуются все обстоятельства событий. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщалось, полиция открыла 4 производства в отношении погромов в российских банках и офисе Ахметова в Киеве, которые состоялись в субботу.