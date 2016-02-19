В СНБО пообещали обнародовать засекреченную стенограмму заседания времен аннексии Крыма

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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В понедельник, 22 февраля, заместитель секретаря СНБО Александр Литвиненко примет участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны. На этом заседании обнародуют стенограмму заседания СНБО 28 февраля 2014 года, на котором шла речь о ситуации в Крыму.

Как сообщалось ранее, глава комитета Рады по нацбезопасности Сергей Пашинский потребовал рассекретить стенограмму СНБО по Крыму. Чтобы прекратить спекуляции на теме аннексии полуострова.