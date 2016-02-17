Меркель готова отменить санкции против РФ "скорее сегодня, чем завтра", но пока нет предпосылок - Reuters

Об этом во вторник заявили депутаты-однопартийцы немецкого канцлера из ХДС, пишет Reuters.

Депутаты отметили, что в ходе встречи парламенсткой группы ХДС Меркель заявила, что она предпочла бы отменить "скорее сегодня, чем завтра" санкции, внедренные против России из-за ее роли в украинском кризисе и аннексии Крыма.

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Вместе с тем, отмена санкций должна основываться на реальной ситуации на контролируемых пророссийскими боевиками территориях восточной Украины, которая все еще не на должном уровне.

Как сообщал УНИАН, глава Министерства иностранных дел Дании Кристиан Йенсен заявил, что отсутствие реформ в Украине может подорвать ее поддержку со стороны ЕС в политике санкций против Российской Федерации.