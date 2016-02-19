В Крыму 23 февраля запустят салют в честь оккупационной армии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского Минобороны.

"23 февраля более 3 тыс. фейерверочных зарядов и около 2,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов будет использовано артиллеристами Южного военного округа для праздничных салютов в честь Дня защитника Отечества в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новороссийске, Астрахани, Севастополе и Керчи", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму татар массово призывают в армию (документ)

В настоящее время личный состав занимается техническим обслуживанием и подготовкой орудий, отрабатывает порядок действий при выполнении выстрелов и пусков из салютных установок, составляется рисунок и подбирается цветовая гамма салютных залпов.