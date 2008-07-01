Прожиточный минимум в Украине повысили на 1 грн

С 1 июля в Украине повышен размер прожиточного минимума для различных категорий населения.

Это зафиксировано в ст. 58 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Согласно данной статье, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц повышен с 605 грн. (действовавших с 1 апреля 2008 г.) до 607 грн.

С 1 июля также повышен прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет: с 538 грн. до 540 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – с 678 грн. до 680 грн.; для трудоспособных лиц - с 647 грн. до 649 грн.; для лиц, утративших трудоспособность, - с 481 грн. до 482 грн. (для расчета социальных и других выплат берется именно размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Справка УНИАН. Статья 58 закона о госбюджете-2008 предусматривает повышение прожиточного минимума в течение года четыре раза – в январе, апреле, июле, октябре. До конца года будет еще одно повышение: с 1 октября – до 626 грн. на одного человека в расчете на месяц.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 октября будет составлять 557 грн.; для детей от 6 до 18 лет - 701 грн.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум с 1 октября составит 669 грн.; для нетрудоспособных – 498 грн.