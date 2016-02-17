"Крым превратился в военную базу": В СБУ рассказали о поставках на полуостров военной техники РФ
Россия в течение последней недели перебросила в оккупированный Крым 10 самолетов Ил-76 с военной техникой и 14 вертолетов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.
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“Нам известно о том, что в течение последней недели на оккупированный полуостров Крым прибыло 10 самолетов Ил-76 вооруженных сил Российской Федерации с амуницией, военной техникой, а также 14 вертолетов, а также еще прибыла дополнительная батальонная тактическая группа”, - сказал Ткачук.
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По его словам, фактически такие действия еще раз подтверждают, что полуостров из туристического превратился фактически в военную базу российских войск.