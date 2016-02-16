Королевская жалуется, что перепутала кнопки при голосовании за отставку Кабмина

Народный депутат от "Оппозиционного блока" и экс-министр социальной политики Наталья Королевская заявляет, что перепутала кнопки при голосовании за резолюцию недоверия Кабмину Арсения Яценюка. Об этом она написала в Facebook.

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"Это кошмар, я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против". Я против этого правительства!!! Подала в секретариат заявление!!! Что Я - ЗА отставку правительства", - написала нардеп.

Это кошмар, я решила, что за отставку нужно голосовать кнопкой "против" ((( Я против этого правительства!!!Подала в секретариат заявление!!! Что Я - ЗА отставку правительства!!!!!! Опубліковано Nataliya Korolevskaya 16 лютого 2016 р.

Добавим, сегодня также нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко заявил, что при голосовании за отставку Кабмина у него и его коллеги из "Самопомочи" Елены Сотник не сработали карточки, передает "112 Украина".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, Верховная Рада Украины заслушала отчет правительства и отказалась принять постановление о ходе и результатах выполнения Программы Кабинета министров Украины в 2015 году (регистрационный № 4050), и поддержала постановление об отклонении отчета Кабмина и признании работы правительства неудовлетворительной (№4063).

Позже ВР не поддержала внесенное лидером фракции БПП Юрием Луценко постановление "Об ответственности Кабинета министров Украины (относительно принятия резолюции о недоверии КМУ)" (№4080).