С начала года число контрактников в ВСУ выросло на 7,3 тысяч человек - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир.

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«Продолжается работа по комплектованию армии на контрактной основе. На сегодняшний день количество военнослужащих, изъявивших желание заключить контракт с ВСУ, составляет более 7 тыс. 300 человек», - сказала она.

При этом сообщила, что удельный вес военных по контракту в ВСУ планируется постепенно увеличить до 70% от численности рядового, сержантского и старшинского состава.

«Приоритет будет предоставляться комплектованию должностей младших командиров, боевых должностей в составах экипажей, а также других должностей, определяющих боевую способность Украинского войска. В то же время военнослужащими срочной службы будут продолжать комплектоваться небоевые воинские части и подразделения обеспечения частей боевого состава», - сказала Кушнир.

Как сообщал УНИАН, с начала 2016 года уровень денежного обеспечения военнослужащих ВСУ и Нацгвардии увеличен более чем вдвое.

В конце января глава правительства Арсений Яценюк сообщил, что в Вооруженных силах Украины по контракту служат около 140 тыс. военнослужащих.