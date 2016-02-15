СБУ нашла в Киеве 4 схрона с арсеналом оружия "одного из НВФ" и 100 килограммами янтаря

Как сообщает пресс-центр СБУ, тайники были расположены по местам жительства злоумышленников в Печерском и Святошинском районах столицы и Киево-Святошинском районе области.

Во время обысков правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, 12 пистолетов-пулеметов "Скорпион", 4 пистолета ТТ, 4 пистолета Макарова, 6 автоматов Калашникова, 10 подствольных гранатометов с гранатами к ним, 8 гранат с запалами, 10 дробовиков и травматических пистолетов, большое количество патронов к оружию различного калибра, тротил.

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Кроме того, выявлено свыше 100 килограммов янтаря и почти килограмм наркотических средств растительного и синтетического происхождения.

Следственным отделом ГУ СБУ в Киеве и Киевской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт).

Обыски продолжаются, устанавливается происхождение оружия и каналы поступления ее в столицу.

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