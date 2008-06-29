В Нью-Йорке погибла казахстанская топ-модель (фото)

Казахстанская топ-модель Руслана Коршунова, являвшаяся лицом европейского модного журнала Vogue, погибла, выпав с 9 этажа из окна своей нью-йоркской квартиры на Манхэттене. Обстоятельства происшествия выясняются, однако полиция склоняется к версии самоубийства, так как на теле девушки никаких следов борьба не обнаружено, передает Associated Press. Р.Коршуновой было 20 лет.

Впервые девушка была замечена в 2003 г. - тогда старший агент модельного агентства Models 1 Дебби Джонс отметила фотографию Р.Коршуновой в статье об Алма-Ате.

В 2005 г. 17-летняя модель стала главным открытием недели моды в Нью-Йорке. К 2008 году Коршунова приняла участие в рекламных компаниях DKNY, Christian Dior и Nina Ricci, а также появилась на обложках французского выпуска журнала Elle и российского Vogue.

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