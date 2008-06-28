Сотовый телефон есть у каждого второго китайца

Почти половина китайцев пользуется сотовыми телефонами, сообщает France Press со ссылкой на данные, приведенные в китайских средствах массовой информации.

Из 1,3 миллиарда жителей Китая в конце мая 2008 года мобильными телефонами пользовались 592 миллиона человек. В конце 2007 года мобильник был у 547,3 миллиона китайцев. За полгода количество пользователей сотовых телефонов в стране увеличилось на 9 процентов.

Популярность фиксированной связи за этот же период снизилась. Если в конце 2007 года стационарными телефонами пользовались 364,5 миллиона китайцев, то в конце мая 2008 года этот показатель сократился до 358 миллионов.

Падение популярности фиксированной связи объясняется дороговизной строительства телефонных линий в Китае из-за его большой территории. Но китайское правительство намерено изменить ситуацию, создав три крупных телекоммуникационных компании, которые должны покрыть телефонными линиями всю территорию страны.

Лента.ру