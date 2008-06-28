"Вода Донбасса" планирует перейти от хлора к хлориду натрия

На предприятии "Вода Донбасса", только 12% химически опасных объектов, где применяется жидкий хлор, соответствуют правилам безопасности.

Такая информация была обнародована на заседании Донецкой областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Представитель предприятия "Вода Донбасса" сообщил, что на предприятии "имеется 69 химически опасных объектов, на которых применяется жидкий хлор. На фильтровальную станцию хлор поступает в цистернах, есть 6 стационарных танков по 50 тонн каждый танк, имеется и резервный танк, если в случае аварии – можно перелить хлор".

По его словам, "фильтровальные станции – это крупные объекты, где большие расходы хлора, и сегодня 8 таких объектов полностью приведены в соответствие со всеми правилами безопасности". Представитель предприятия отметил, что из 69 химически опасных объектов, 39 - которые перешли от управления водопроводного хозяйства, "просто не выдерживают никакой критики, там все нужно переделывать с нуля".

"Для того, чтобы привести все объекты в соответствие с требованиями водного хозяйства необходимо затратить 10 млн. грн. На сегодня, в связи с ценовой политикой, с постоянным повышением тарифов на электроэнергию, таких средств просто нет", - констатировал специалист. Он отметил, что "первый квартал "Вода Донбасса" сработала убыточно, и убытки составили 25 млн. грн."

Поэтому пока к соответствию норм безопасности приведены только 8 объектов предприятия. По оценке специалиста, "согласно существующему графику приведения всех объектов в надлежащее безопасное состояние, понадобится 5 – 6 лет и минимум 10 млн. грн."

Как одно из направлений работ в решении вопросов безопасности объектов, представитель предприятия "Вода Донбасса" назвал тот факт, что предприятие "будет уходить от применения чистого хлора, особенно там, где небольшие расходы хлора и воды, там будет использовать менее опасный продукт для обеззараживания воды - это хлорид натрия, который имеет ниже класс опасности в отличие от опасного хлора".

"Эта работа сегодня в начальной стадии. Вместе со Старобешевской райадминистрацией мы планируем в этом году сделать два таких объекта, на два объекта понадобиться немного – порядка 200 тыс. грн.", - констатировал он, еще раз подчеркнув, что для приведения всех опасных объектов в надлежащее безопасное состояние нужны 10 млн. грн.