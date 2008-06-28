МВД обнародовало рейтинг крупнейших взяток

Министерство внутренних дел Украины обнародовало рейтинг крупнейших взяток, раскрытых в этом году.

Рейтинг, размещенный на сайте МВД, состоит из 84 позиций.

Возглавляет рейтинг взятка в сумме 26 млн. грн., которую получили глава и депутат поселкового совета в АРК Крым за решение земельного вопроса. Второе место занимает взятка в 3 млн. грн, которую получил председатель горсовета и его помощник в Днепропетровской области, третье – 2,3 млн. грн., полученных главой и депутатом одного из сельсоветов Васильковского района Киевской области и посредником, четвертое - 2,0 млн. грн., полученные председателем одной из РГА, первым заместителем председателя РГА и заместителем председателя этой же райгосадминистрации в Одесской области, пятое – 2 млн. грн., полученных председателем одной из РГА в Днепропетровской области. Последнее 84 место занимает взятка в 15 тыс. грн, которая была получена заместителем городского председателя (депутатом районного совета) и главой конкурсной комиссии городского совета в Тернопольской области.

Чаще всего в рейтинге по количеству взяток фигурируют Днепропетровская область (11), АР Крым (9), Киев (8) Одесская область (7), Луганская область (6), Киевская область (5), Севастополь, Донецкая, Запорожская и Сумская области (по 4), Хмельницкая и Николаевская области (по 3), Ивано-Франковская, Черкасская, Херсонская, Харьковская и Тернопольская области (по 2), и Кировоградская, Волынская, Житомирская и Винницкая области (по 1).

При этом 42 взятки из 84 попавших в рейтинг касались решения вопросов в земельной сфере.